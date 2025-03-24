Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Воспитанники колонии под Архангельском получили призы на конкурсе военных моделей

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) приняли участие в областной Олимпиаде по техническому моделированию.

Мероприятие проходило во Дворце детского и юношеского творчества. На суд жюри были представлены работы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Каргополя, Плесецка и других населенных пунктов региона. Воспитанники АВК регулярно участвуют в данном событии и в этот раз подготовили свои работы в старшей возрастной категории в номинациях «Автотранспорт», «Бронетехника», «Диорамы», «Флот» и «Авиация». 

По итогам конкурса-выставки «Стендовые модели» подростки завоевали призовые места. Воспитанник Андрей А. занял два первых места в номинациях «Бронетехника» и «Авиация», а также второе место в номинации «Автотранспорт». Воспитанник Степан Ч. стал лучшим в номинации «Диорамы» и завоевал «бронзу» в номинации «Флот». Воспитанник Семен П. стал первым в номинации «Автотранспорт» и третьим в номинации

«Бронетехника». «Серебро» в номинации «Диорамы» заслужил воспитанник Егор Л. 

- Цель вовлечения подростков в моделирование - прежде всего, патриотическое воспитание молодежи через техническое творчество, формирование активной жизненной позиции. Кроме этого данное увлечение способствует расширению политехнического кругозора, - прокомментировал руководитель кружка стендового моделирования в АВК Андрей Шарипов.

 

 

26 март 12:30 | : Будни

Главные новости


Пиво варить. Холсты белить. И другие наставления Поморью из 1780 года
В борьбе со стихией. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (371)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20