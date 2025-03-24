Воспитанники колонии под Архангельском получили призы на конкурсе военных моделей

Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) приняли участие в областной Олимпиаде по техническому моделированию.

Мероприятие проходило во Дворце детского и юношеского творчества. На суд жюри были представлены работы из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Каргополя, Плесецка и других населенных пунктов региона. Воспитанники АВК регулярно участвуют в данном событии и в этот раз подготовили свои работы в старшей возрастной категории в номинациях «Автотранспорт», «Бронетехника», «Диорамы», «Флот» и «Авиация».

По итогам конкурса-выставки «Стендовые модели» подростки завоевали призовые места. Воспитанник Андрей А. занял два первых места в номинациях «Бронетехника» и «Авиация», а также второе место в номинации «Автотранспорт». Воспитанник Степан Ч. стал лучшим в номинации «Диорамы» и завоевал «бронзу» в номинации «Флот». Воспитанник Семен П. стал первым в номинации «Автотранспорт» и третьим в номинации

«Бронетехника». «Серебро» в номинации «Диорамы» заслужил воспитанник Егор Л.

- Цель вовлечения подростков в моделирование - прежде всего, патриотическое воспитание молодежи через техническое творчество, формирование активной жизненной позиции. Кроме этого данное увлечение способствует расширению политехнического кругозора, - прокомментировал руководитель кружка стендового моделирования в АВК Андрей Шарипов.