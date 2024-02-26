Православный наставник: "Ребята вместо мата выбирают веру"

Ребята из Архангельской воспитательной колонии, которые занимаются в православной секции стендового моделирования, заняли призовые места в областном конкурсе. Наставник юношей — староста архангельского храма великомученицы Варвары Андрей Шарипов.

Областная олимпиада по техническому моделированию прошла во дворце детского и юношеского творчества.

«На протяжении многих лет веду занятия в АВК, — рассказал Андрей Шарипов. — Мы занимаемся с воспитанниками сбором стендовых моделей, постройкой диорам, ежегодно участвуем в областных конкурсах, занимая призовые места, и одновременно приобщаемся с воспитанниками к духовному возрастанию в вере православной посредством бесед, чтения Священного Писания и жития святых отцов».

По словам наставника молодых людей, многие из низ по освобождении приняли Святое Крещение: «Звонят, пишут, рассказывают, что создали свои семьи, ходят на богослужения в храм. Многие делятся тем, что оставили в стенах АВК сквернословие. Слышать такое — великое утешение, поскольку понимаешь, что твой труд во Славу Божию приносит огромный духовный плод людям, оказавшимся в местах заключения, и это дает тебе силы двигаться дальше, продолжать трудиться и помогать вновь прибывшим на АВК воспитанникам встать на путь истины».

По итогам конкурса-выставки воспитанники АВК завоевали призовые места:

• в номинации Автотранспорт:

1 место Ефремов Игорь;

• в номинации Бронетехника:

1 место Анисимов Андрей;

• в номинации Диорамы:

1 место Анисимов Андрей;

2 место Гаврюшенко Владимир

• В номинации Флот:

3 место Анисимов Андрей.

• в номинации Авиация:

2 место Анисимов Андрей.

Отметим, что занятия по стендовому моделированию еженедельно проводятся в воспитательной колонии уже 11 лет, и каждый год ребята принимают участие в конкурсе-выставке. Духовно окормляет колонию иеромонах Даниил (Плотников).