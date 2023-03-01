Клуб «Братство Северных конвоев» поддержал акцию «Мы помним!»

С инициативой проведения в городе воинской славы Архангельске акции в поддержку сохранения памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов «Мы помним!» выступило сообщество «В Центре Событий». Акцию поддержал Клуб «Братство Северных конвоев».

Цель «Мы помним!» собрать воспоминания внуков, правнуков и других близких родственников участников и ветеранов Великой Отечественной войны об боевом пути и интересных для нынешнего поколения историях из их послевоенной жизни. Сегодня особенно важно сохранить истории реальных судеб и подвигов людей этой эпохи.

- Мы с 2015 года реализуем проект «Бессмертный экипаж Северных конвоев», частью которого является формирование в составе шествия Бессмертного полка колонны с портретами участников битвы за Арктику. Большое спасибо Группе Аквилон и лично Александру Фролову, при их поддержке было изготовлено порядка 2 тыс. портретов героев. И конечно за эти годы к нам поступало много обращений от потомков участников Великой Отечественной войны, в том числе и тех, кто не участвовал в конвоях, но внес свой огромный вклад в Победу. Поэтому мы считаем правильным и логичным, что в нашем городе воинской славы пройдет такая акция, которая позволит нашей молодежи рассказать о своих предках – героях. И наш Клуб безусловно поддерживает эту акцию и призывает всех архангелогородцев к ней присоединиться, - заявил председатель Клуба «Братство Северных конвоев» Сергей Терентьев.

Он также пояснил, что 26 марта в Северном морском музее запланирована встреча членов Клуба – потомков участников Северных конвоев, на которой обсудят планы работы объединения и объявят о подготовке к формировании колоны Бессмертного экипажа в составе шествия Бессмертного полка в Архангельске.



Как рассказала один из координаторов акции «Мы помним!» Ольга Шананина к участию в ней приглашаются ребята в возрасте от 5 до 20 лет. Нужно написать короткое эссе об истории жизни и боевом опыте участника Великой Отечественной войны, труженика тыла из своей семьи. Дошкольники могут написать историю с помощью родителей. Затем необходимо заполнить специальную форму по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/64004a9990fa7b03365ef374/ , что позволит рассказать свою историю всем подписчикам и пользователям Сети.



Поступающие материалы будут проверяться на правописание и синтаксические ошибки, затем будут регулярно публиковаться в группе «ВЦентреСобытий», а также в сопутствующих сетях Телеграм и Дзен.



9 мая в колонне «Бессмертного полка» планируется сформировать колонну акции «Мы Помним!». Ее участникам при необходимости будут бесплатно изготовлены штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны.



Давайте все вместе скажем: #МыПомним наших родных героев! Пусть даже самый маленький рассказ об участнике Великой Отечественной Войны будет бережно сохранен!



