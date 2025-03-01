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Каждый четвертый мужчина в Архангельске знает, во что ему обойдется склероз 8 марта

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска, состоящие в браке.

Главные праздники, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — День рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы.

В Архангельске 60% мужчин считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по опросу женщин, обидится каждая вторая (54%). Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 14% и 13% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит. А вот поздравления с Днем святого Валентина, как оказалось, для женщин из Архангельска не имеют особого значения.

Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом.

42% мужчин и 31% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. Однако их вторые половины скептически относятся к этим заявлениям: по их мнению, не обидятся только 16% женщин и 26% мужчин, оставшихся без поздравлений.

(фото с https://horoscopes.rambler.ru) 

08 март 10:00 | : Будни

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