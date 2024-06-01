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Архангельский священник рассказал молодежи о пагубной страсти к наркотикам

    В центре «Патриот» прошел круглый стол на тему «Есть выбор: зависимость или жизнь», приуроченный к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

    Архангельскую епархию на форуме представил глава молодежного отдела священник Андрей Слиняков.

    На встречу были приглашены представители общественных объединений, молодежных организаций и сотрудники образовательных учреждений, сообщили в УМВД России по Архангельской области.

    Специалист-эксперт управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД Валентина Максимова рассказала участникам об ответственности за совершение наркопреступлений, способах предупреждения фактов вовлечения подростков в употребление и распространение запрещенных веществ.

    В ходе круглого стола сотрудник УМВД России по Архангельску капитан полиции Иван Кабачек рассказал о признаках, по которым можно выявить подростков, употребляющих и распространяющих наркотические средства.

    Также спикерами выступили начальник отдела регионального ресурсного центра «Дворец детского и юношеского творчества» Татьяна Ипатова, настоятель Спасо-Преображенского храма иерей Андрей Слиняков и психолог психоневрологического диспансера Елена Растегаева, которые рассказали о проводимой профилактической работе с молодёжью и о том, какое психологическое влияние оказывают наркотики на человека.

    Акцент был сделан на необходимости формирования в молодежной среде негативного отношения к наркотическим средствам, повышения правовой грамотности подростков, их ориентированности на здоровый образ жизни.

    В формате видеоконференцсвязи в круглом столе приняли участие специалисты из разных районов Архангельской области. 

29 июнь 09:05 | : Будни / Верую

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