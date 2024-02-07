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Митрополит Корнилий встретился с православными педагогами Архангельска

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий встретился с духовником классов Русской классической школы гимназии святого князя Александра Невского в Архангельске священником Димитрием Костюченко и тренером-методистом проекта Ириной Костюченко.

    Участие в совещании также приняли секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, руководитель епархиального образовательного отдела иерей Кирилл Кочнев и сотрудник отдела священник Михаил Юров.

    Отец Димитрий и Ирина Александровна рассказали архипастырю о работе проекта Русской классической школы в Архангельске. Он продолжает развиваться, с каждым годом привлекая всё больше учеников. Педагогический коллектив состоит из учителей предметников и учителей начальных классов. Наряду с обязательными дисциплинами дети изучают Закон Божий и церковно-славянский язык. Ребята посещают богослужения в храмах Архангельска. Также в школе уделяют внимание художественному и эстетическому воспитанию.

    Отметим, что Ирина Костюченко в 2023 году стала лауреатом в номинации «Отечественная школа — за верность традициям» национальной общественно-профессиональной премии для педагогов «Признание 2023». Награждение прошло на ВДНХ в Москве. Награду вручил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

    Завершая совещание, митрополит Корнилия поблагодарил православных педагогов за самоотверженное служение и пожелал им помощи Божией в дальнейших ответственных трудах. 

28 февраль 09:08 | : Будни / Верую

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