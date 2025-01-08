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Мезень встала на "Лыжню России"

В выходные в Мезени состоялся прекрасный спортивный праздник - участие во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России".

 На лыжню вышло более четырёхсот человек: учащиеся Мезенской средней школы, их педагоги, родители, бабушки и дедушки, ветераны спорта, просто любители лыжных прогулок, работники некоторых учреждений и организаций. Были здесь, между прочим, и малыши, которые ещё только учатся ходить на лыжах. После пробега многие воспользовались возможностью попить горячего чайку с плюшками. 

Если говорить о победителях, то ими стали все, потому что время проведённое на улице, тем более с пробежкой - это здоровье, здоровье и ещё раз здоровье!


10 февраль 11:08 | : Будни

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