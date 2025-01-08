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Волнующий или волнительный. Уроки русского

Двумя руками голосую за первый вариант. Всю свою сознательную жизнь считала, что нельзя говорить: «Ах, это было так волнительно!» И даже без «ах», всё равно нельзя. Есть какой- то пошловатый, вульгарный оттенок у этого слова, он отчётливо слышен. «Это было так волнующе!» или «Я была так взволнована!» — гораздо лучше.

Мою уверенность поколебал писатель Евгений Гришковец. В его книге «Одновременно: жизнь» есть два предложения: «Сам же он (режиссёр Давис Аускапс) происходит из известной рижской театральной семьи, и для него это самое важное и волнительное дело — войти в профессию и не опозорить, не нанести удар по славной фамилии». «И приятно, романтически и как-то особенно волнительно было наблюдать за идущими по штормовому морю кораблями».

Проверила по словарю. «Словообразовательный словарь русского языка» А.И. Тихонова (Москва, «Русский язык», 1985) на стр. 186 первого тома даёт: волн/и/тельный. Значит, слово существует. Тут и прилагательное, и наречие... И вроде бы не очень получается заменить причастием (волнующее дело — то есть то, которое человека волнует), а всё равно хочется как-то обойтись без этого «волнительно». 

Моё чувство языка против. 

Екатерина Бунеева

(сайт Екатерины Бунеевой: https://buneeva.vsepravilno.com/study/kompleksnaya-diagnostika-po-russkomu-yazyku )


10 февраль 08:34 | : Будни

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