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Дмитрий Морев об особом статусе педагогов и наставников

Яркая световая открытка в честь Года педагога и наставника появилась в Архангельске.

 Проектор со световым изображением установили специалисты «Горсвета». Эмблема Года педагога и наставника отражается на стене дома по Троицкому проспекту, 64. Слайд будет размещен здесь до конца года.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:

- 2023-й год посвящен преподавателям, а мероприятия в этот период призваны придать особый статус педагогическим работникам, в том числе выступающим в роли наставников.

 В нашем городе, как и по всей стране, проходят лекции, мастер-классы, форумы и конкурсы, позволяющие преподавателям делиться опытом и покорять новые вершины знаний. В городском сообществе Открытый Архангельск есть рубрика, рассказывающая о наших талантливых педагогах.

25 август 08:24 | : Политика

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