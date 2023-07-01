Дмитрий Морев об особом статусе педагогов и наставников

Яркая световая открытка в честь Года педагога и наставника появилась в Архангельске.



Проектор со световым изображением установили специалисты «Горсвета». Эмблема Года педагога и наставника отражается на стене дома по Троицкому проспекту, 64. Слайд будет размещен здесь до конца года.

Глава Архангельска Дмитрий Морев:



- 2023-й год посвящен преподавателям, а мероприятия в этот период призваны придать особый статус педагогическим работникам, в том числе выступающим в роли наставников.



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