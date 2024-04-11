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Каждый четвертый архангельский родитель мечтает о китайском языке для своих детей

Сегодня 1 из 4 архангельских родителей школьников — за то, чтобы сделать китайский язык обязательным для изучения в средних учебных заведениях. 

14% родителей полагают, что из перечня обязательных школьных предметов нужно исключить английский язык. Причем за 2 года сторонников китайского стало больше на 6 процентных пунктов, а число противников английского выросло на 5 п.п.

В целом, число родителей, которые считают, что китайский язык должен стать обязательным для изучения в школе, за 2 года выросло по всей России.

 Впрочем, большинство по-прежнему против отказа от преподавания английского языка в школах («Знание языков расширяет кругозор») и введения в перечень обязательных предметов китайского («Он очень сложный. Только по желанию»). 

(фото с https://studychinese.ru

 

12 май 09:58 | : Будни

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