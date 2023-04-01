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Жители Поморья против замены в школах английского языка на китайский

80% родителей школьников Архангельской области выступают против исключения английского языка из школьной программы. К обязательному изучению китайского общественность тоже относится настороженно: 59% против.

 Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил исключить английский язык из перечня обязательных предметов в школе. По его мнению, это позволит уйти от прозападного вектора в российской системе образования. Инициативу одобряет лишь 9% родителей школьников, тогда как 8 из 10 выступают против такого решения. В комментариях респонденты напоминают, что английский остается языком международного общения, а методика его преподавания отработана годами.

 Следует ли сделать китайский язык обязательным для изучения? Общество относится к этой идее осторожно: 6 из 10 опрошенных (59%) против такого нововведения. В числе их аргументов — сложность китайского языка, неуверенность в состоятельности отечественных методик его преподавания, а также отсутствие массовой потребности: «Все инженерные специальности по-прежнему требуют знания английского». Прозвучало также мнение, что предложение депутата насквозь политизировано и не несет в себе никакого рациума.

Сторонником изучения китайского языка в системе среднего образования выступают только 19%. С их точки зрения, стратегическое партнерство России с КНР обязательно приведет к востребованности специалистов, владеющих китайским.

28 апрель 11:47 | : Экономика

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