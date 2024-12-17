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Архангелогородцы по дороге на работу предпочитают чтение и сон

Коротать время в дороге на работу архангелогородцам помогают книги, музыка и сон. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане, тратящих на дорогу до работы в общественном или служебном транспорте более 30 минут ежедневно.

Самый популярный вариант времяпрепровождения в дороге на работу — чтение книг (27% опрошенных). На втором месте — музыка (15%). На третьем — сон и просмотр новостей в интернете (по 13%). 8% заняты просмотром фильмов или сериалов. 7% опрошенных уже в транспорте начинают готовиться к рабочему дню: просматривают документы, распределяют дела, составляют планы. 6% листают соцсети. 5% играют в телефоне. Еще 5% проверяют электронную почту. 3% общаются с родными по телефону или в мессенджерах. Среди прочих, не столь популярных занятий, — разговоры с коллегами, едущими рядом; медитации; прослушивание радио, подкастов и аудиокниг; разгадывание кроссвордов и проч.
 
 Судя по ответам, женщины чаще мужчин по дороге на работу читают книги. Мужчины же чаще слушают музыку, спят или готовятся к рабочему дню.
 
 Каждый пятый едущий на работу предпочитает в дороге отрешиться от всего и просто смотреть в окно.

Стоит добавить, что многие архангелогородцы с активной жизненной позицией добираются до работы за рулем собственного авто, где не до чтения и сна.

 (фото с https://dzen.ru)  

13 январь 09:08 | : Будни

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