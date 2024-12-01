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Женщина года живет в Вельском районе

Торжественная церемония награждения премией «Женщина года – 2024» состоялась в культурном центре «Соломбала–Арт». Подробности от издания «Регион 29»:

- Уже в 14 раз в финале областного конкурса «Женщина года» чествуют северянок, добившихся успеха в общественной жизни, профессии, бизнесе, достойно воспитывающих детей и сохраняющих северные традиции. В этом году участие в конкурсе приняли 64 женщины из 23 муниципальных образований.

— Конкурс дарит нам встречу с удивительными женщинами, которыми богата Архангельская область. И с каждым годом мы открываем для себя новые имена. Это настоящие звезды — яркие, сильные, талантливые, успешные, которыми хочется восхищаться и равняться на них, — сказала на открытии председатель Архангельского областного Собрания, председатель региональной общественной организации «Совет женщин Архангельской области» Екатерина Прокопьева.

«Женщиной года» стала главный ветеринарный врач сельхозпредприятия «Пежма» Вельского района Наталья Носова. С мечтой лечить животных она не расставалась с шестого класса, но вместо комфортного ветеринарного кабинета выбрала работу на ферме. Наталья создала в ООО «Пежма» ветеринарную службу, внедряет современные технологии и методы лечения. «Любовь к животным придает мне силы продолжать учиться и профессионально развиваться», — говорит Наталья. Она щедро делится опытом и знаниями с молодыми специалистами, находит время и на любимую семью, и на занятия по оздоровительной гимнастике, которые организовала для местных жителей.

В номинации «Женщина — предприниматель» победила еще одна представительница Вельского района Ольга Ряузова. Она основала в Вельске кондитерскую-пекарню «Счастье есть», превратив хобби в любимое дело. Предприниматель активно сотрудничает со службой занятости, создает новые рабочие места, является вдохновителем для многих начинающих бизнес женщин.

В номинации «Женщина и профессия» жюри назвало лучшей Надежду Салыкину — председателя Собрания депутатов Виноградовского округа, По ее признанию, государственный статус совпал с жизненным предназначением — помогать людям. Надежда Николаевна реализовала десятки проектов по благоустройству поселка Березник, с началом спецоперации возглавила штаб помощи участникам СВО и их семьям. «Она не боится сложных решений и заряжает энергией других», — говорят о Салыкиной земляки.

В номинации «Лидер общественных инициатив» лучшей признана Наталья Железова из Коношского района. Восемь лет назад вместе с мужем она вернулась из Вологодской области в Коношу — развивать малую родину. Наталья возглавила ресурсный центр социальных инициатив Коношского района, организовала волонтерское движение, проводит субботники и «Чистые игры» по уборке мусора, экологический фестиваль, активно привлекает молодежь к благоустройству территорий. «На своем примере хочу показать, что молодежь может найти место на родной земле», — говорит Наталья.

В номинации «Женщина — хранительница северных традиций» не было равных Галине Крючковой из Красноборского округа. Всю жизнь, развивая переданное бабушкой мастерство, Галина Савватьевна шьет, вяжет, увлекается лоскутным шитьем, ткачеством — созданный ею традиционный наряд в 2023 году занял третье место на межрегиональном фестивале «Костюм Русского Севера». Галина Крючкова передает свои знания на мастер-классах, в организованном ею кружке ткачества.

В номинации «Тепло материнского сердца» победа присуждена Ольге Сивковой из Красноборского округа. Ольга работает медсестрой в Красноборской центральной районной больнице, воспитывает троих дочерей и сына. Дети являются победителями и призерами различных конкурсов, занимаются спортом, музыкой, живописью. За достойное воспитание детей семья награждена дипломом «Признательность».

— Ваша инициативность и стремление к развитию служат примером для подражания. Вы — гордость и красота нашего общества, и пусть ваша энергия никогда не угасает, — поздравил северянок заместитель председателя Правительства Архангельской области Игорь Скубенко.

Еще пять участниц были отмечены специальными призами Совета женщин Архангельской области.

— в номинации «Женщина и профессия» — Никитина Ксения из г. Северодвинска;

— в номинации «Женщина — предприниматель» — Федотова Наталия из Шенкурского округа;

— в номинации «Женщина — хранительница северных традиций» — Черкасова Светлана из Вельского района;

— в номинации «Тепло материнского сердца» — Варакина Елена из Онежского района.

— в номинации «Лидер общественных инициатив» — Семушина Нина из Шенкурского округа.

 

 

14 декабрь 16:08 | : Будни

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