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Сборная России по хоккею с мячом будет тренироваться на архангельском льду

С 1 по 7 декабря в Архангельске пройдет учебно-тренировочный сбор сборной России по русскому хоккею. Подробности от издания «Регион 29»:

- В состав национальной команды войдут хоккеисты архангельского клуба «Водник»: Игорь Долгополов, Михаил Ширшов и Роман Ананьин.

Помогать главному тренеру сборной будет Иван Максимов — тренер «желто-зеленых».

— 4 декабря сильнейшие хоккеисты страны проведут открытую тренировку на стадионе «Труд», — рассказал заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков. — Кроме этого, национальная команда приедет с подарками в Рембуевский детский дом. Главным же событием для тысяч болельщиков Архангельска станет контрольный матч сборной России с командой «Водник». Игра состоится в пятницу, 6 декабря.

Начало встречи в 19:00. Приглашаются болельщики.

 

28 ноябрь 07:52 | : Будни

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