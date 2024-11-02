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Хорошие такие. Архангельские работодатели готовят новогодние подарки

 В преддверии череды крупных праздников (Новый год, 23 февраля, 8 марта) подарки покупают не только частные лица, но и организации. «Золотое Яблоко» и hh.ru выяснили, сколько средств работодатели планируют потратить на подарки работникам, а также какие именно подарки будут дарить людям. 

Сколько компании готовы тратить на корпоративные подарки

Исследование hh.ru показывает, что оптимальная для бизнеса в 2024 году стоимость подарка для работника — от 1000 до 3000 рублей: об этом заявили 41% опрошенных работодателей. Еще 27% компаний предпочли бы уложиться в 1000 рублей. 15% готовы потратить до 5000, а 8% — до 10 тысяч рублей. Более дорогие подарки могут позволить себе не более 3% компаний. 6% отмечают, что стоимость подарка не универсальна — к примеру, бюджет на детские подарки меньше, чем на сюрпризы для работников. При этом аналитика вакансий, размещенных в Архангельской области, показывает, что число работодателей, которые готовы и хотят дарить подарки своим работникам, выросло за последний год почти в 2 раза. 

Кто отвечает за подарки в компаниях

Главный по подаркам в половине опрошенных компаний — HR-отдел (54%). На втором месте — маркетинг (17%). Реже вопросом подарков занимается административно-хозяйственный отдел (11%), лично генеральный директор (9%), секретарь (7%) и PR-отдел (6%). Чем меньше компания, тем чаще в подготовке компании участвует генеральный директор и секретарь. В более крупном бизнесе заметно вырастает участие маркетинга и PR-отдела.   

Какие подарку будут дарить работникам на ближайшие праздники?

В этом году местные работодатели больше всего настроены дарить своим сотрудникам подарочные карты и сертификаты – так ответила половина опрошенных представителей компаний. Еще треть (39%) добавили, что запланировали подарить работникам брендированные подарки, приуроченные к Новому году. 35% компаний обрадуют своих работников корпоративным мерчем. Четверть или 25% будут дарить разные варианты одежды (худи, футболки и др.). Кроме того, в подарок от некоторых компаний также войдут разные деликатесы, товары для дома и электроника. 

Какие подарки в вашей компании подарят сотрудникам в 2024 году?

Подарочные карты или сертификаты

58%

Брендированные подарки, приуроченные к конкретным событиям

39%

Корпоративный мерч

35%

Одежда (худи, футболка, жилетка и др.)

25%

Продукты питания (кондитерские изделия, деликатесы, напитки)

23%

Товары для дома (посуда, пледы и др.)

22%

Электроника (наушники, пауэрбанки, флешки и др.)

20%

Товары для спорта или хобби

14%

Образцы выпускаемой компанией продукции

9%

Связанные с благотворительными проектами (например, подарки, сделанные подопечными благотворительных фондов, или мерч, купленный у фондов)

2%

 

18 ноябрь 08:59 | : Будни

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