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Архангелогородцы остерегаются снимать стресс спиртным перед собеседованием

Методы самовнушения и дыхательные упражнения для борьбы с волнением перед интервью с работодателем чаще используют женщины, алкоголь — мужчины. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Архангельска.

Только 1 из 4 архангелогородцев не испытывает волнения перед интервью с работодателем. Судя по результатам опроса, к наиболее популярным методам борьбы со стрессом относятся практики самовнушения (их применяет каждый десятый соискатель), упражнения на дыхание (8%) и успокоительные таблетки (7%). 6% справиться с волнением помогает уверенность в себе. Еще 5% — тщательная подготовка к собеседованию. 3% стараются отстраниться от грядущего интервью, не вспоминать о нем, думать о приятном. 3% борются с волнением с помощью занятий спортом и прогулок. Еще 2% балуют себя вкусным кофе или чаем. Также 2% признались, что им помогает только алкоголь. Среди других менее популярных способов борьбы со стрессом — сладкое, музыкальная релаксация, сон, обливания холодной водой.

 У женщин по сравнению с мужчинами более популярны аутотренинги (12%), дыхательные упражнения (10%) и прием успокоительных средств (5%). 4 из 100 мужчин признались, что накануне собеседования могут позволить себе горячительные напитки, для женщин прием спиртного перед интервью не характерен.

 24% архангелогородцев не предпринимают никаких мер для борьбы со стрессом: «Иду на страх и риск»; «Позволяю себе волноваться, состояние со временем проходит самостоятельно»; «Там тоже люди. И они тоже ошибаются». 

01 ноябрь 14:09 | : Будни

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