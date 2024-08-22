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Сотрудники УФСИН Поморья внесли вклад в экологическую акцию

Личный состав УФСИН России по Архангельской области присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия-2024». 

По инициативе Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» проводится ежегодная социально значимая акция федерального масштаба – всероссийский экологический субботник. Организуются мероприятия в течение сентября, и в них могут принять участие все, кто желает сделать нашу планету чистой и красивой. 

Не  остались в стороне от этого масштабного мероприятия и сотрудники УФСИН России по Архангельской области. По месту дислокации учреждений в своих муниципальных округах они прибрали территорию не только около самих подразделений, но и в общественных местах, парках, а также навели порядок у памятных мест. 

Кроме этого, личный состав ИК-21 ОУХД совместно с выпускниками Североонежской средней школы, учениками десятого класса, входящими в волонтёрский отряд «Радуга», а также обучающимися начального звена «Орлята России» высадил на территории образовательного учреждения около 40 саженцев ели.

 

16 сентябрь 11:16 | : Будни

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