В классах Русской классической школы в Архангельске начался учебный год

«Наш День знаний начался с молебна и торжественной линейки, а после все разошлись по классам», — сообщается на странице школы.

Напутствовал педагогов и воспитанников глава епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев. Он напомнил о важности получения достойного образования и развития лучших нравственных качеств.

«Как нас стало много! Сколько родных, счастливых лиц, поистине настоящая школьная семья! — говорится на странице школы в соцсети. — Мы так готовились к этому событию, волновались, что не успеем, так как времени на подготовку было немного! Но мы успели главное — с радостью и любовью встретить наших учеников, надеемся, что они это почувствовали!»

Напомним, классы РКШ в областной столице открылись в 2020 году. Начинание благословил митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Руководит проектом тренер-методист Русской классической школы Ирина Костюченко.



