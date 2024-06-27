В Поморье родители детей-инвалидов выходят на пенсию досрочно

В этом году досрочно вышли на пенсию 247 родителей, на чьем попечении находятся дети-инвалиды. Как грамотно добиться такой льготы, рассказывает издание «Регион 29»:

- Согласно закону, это возможно при соблюдении следующих условий:

1. Воспитание ребёнка с инвалидностью до достижения им восьмилетнего возраста.

2. Наличие необходимого страхового стажа: у мамы — не менее 15 лет, у папы — не менее 20 лет.

3. Наличие требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента: в 2024 году — 28,2; с 2025 года — не менее 30.

4. Отсутствие факта лишения родительских прав или факта усыновления в отношении ребёнка.

Неважно, в каком возрасте ребёнок получил статус инвалида и как долго он его имел.

Опекуны детей-инвалидов тоже могут выйти на пенсию досрочно. Для них пенсионный возраст снижается на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет в сумме. Важно, чтобы опекунство было установлено до того, как ребёнку исполнится восемь лет.

Время, когда трудоспособный человек ухаживает за ребёнком-инвалидом и не работает, засчитывается в страховой стаж. За каждый полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Это позволяет неработающим родителям и опекунам формировать свои пенсионные права для получения страховой пенсии.

Выйти досрочно может один из родителей ребенка с инвалидностью: мама — в 50 лет, папа — в 55 лет.

(фото с https://vk.com)