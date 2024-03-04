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Суббота 14-го объявляется в Соломбале днем без алкоголя

14 сентября ждут всех жителей Соломбалы на Дне трезвости!

14 сентября с 11:00 до 14:00 на территории 7 городской больницы пройдет акция «Здоровая Соломбала». В программе много интеллектуальных, творческих и оздоровительных площадок.

Участники праздника получат чек-листы, в которые за прохождения площадок будут ставить печати. Чек-листы можно будет обменять на призы. Чем больше печатей, тем интереснее призы!

 Что будет на празднике?

«Городок здоровья» – тестирование резервов здоровья: измерение артериального давления, силы кисти, оценка зрительно-двигательной реакции, индекса массы тела, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также индивидуальная консультация специалистов центра,
Спиллс-карта «Знаю Россию» и спортивная площадка от центра «Патриот»,
Мастер-классы по северной ходьбе и планке,
Интерактивная выставка «Последствия употребления ПАВ»,
Профилактическая площадка «Психологическое здоровье»,
Практикум «Стресс не равно алкоголь. Совладающие практики»,
Подвижные игры от проекта «Играем всем миром»,
Лекция от ОМС,
Игры и упражнения от центра «Надежда»,
Фотозона,
Для самых маленьких – викторина и игротека от тюленя Здоровейки», а также награждение победителей конкурса рисунков «Здоровье глазами детей»,
Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ от центра по борьбе со СПИДом Архангельского кожно-венерологического диспансера,
Психологические игры и упражнения от АНО «Новое поколение»,
Анкетирование,
Мастер-класс по оказанию первой помощи.

Неизменный гость праздника – тюлень Здоровейка, с которым можно будет обниматься и фотографироваться.

Остается понять, как к этой инициативе отнесутся знаменитые архангельские ученые - большие любители всего крепкого и горячительного...

05 сентябрь 12:56 | : Будни

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