Суббота 14-го объявляется в Соломбале днем без алкоголя

14 сентября ждут всех жителей Соломбалы на Дне трезвости!



14 сентября с 11:00 до 14:00 на территории 7 городской больницы пройдет акция «Здоровая Соломбала». В программе много интеллектуальных, творческих и оздоровительных площадок.



Участники праздника получат чек-листы, в которые за прохождения площадок будут ставить печати. Чек-листы можно будет обменять на призы. Чем больше печатей, тем интереснее призы!



Что будет на празднике?



«Городок здоровья» – тестирование резервов здоровья: измерение артериального давления, силы кисти, оценка зрительно-двигательной реакции, индекса массы тела, определение уровня глюкозы и холестерина в крови, а также индивидуальная консультация специалистов центра,

Спиллс-карта «Знаю Россию» и спортивная площадка от центра «Патриот»,

Мастер-классы по северной ходьбе и планке,

Интерактивная выставка «Последствия употребления ПАВ»,

Профилактическая площадка «Психологическое здоровье»,

Практикум «Стресс не равно алкоголь. Совладающие практики»,

Подвижные игры от проекта «Играем всем миром»,

Лекция от ОМС,

Игры и упражнения от центра «Надежда»,

Фотозона,

Для самых маленьких – викторина и игротека от тюленя Здоровейки», а также награждение победителей конкурса рисунков «Здоровье глазами детей»,

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ от центра по борьбе со СПИДом Архангельского кожно-венерологического диспансера,

Психологические игры и упражнения от АНО «Новое поколение»,

Анкетирование,

Мастер-класс по оказанию первой помощи.



Неизменный гость праздника – тюлень Здоровейка, с которым можно будет обниматься и фотографироваться.

Остается понять, как к этой инициативе отнесутся знаменитые архангельские ученые - большие любители всего крепкого и горячительного...