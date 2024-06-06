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Сенокосы в Кенозерье в самом разгаре

Сенокосы для Кенозерья и Лекшмозерья играют особую роль. В первую очередь, это сохраняет, облагораживает уникальные культурные ландшафты, которые совсем недавно получили мировое признание. Но, безусловно, это важно и для животноводства.

 В Плесецком секторе Парка сено косили на приоритетных культурных ландшафтах: Зехново-Ряпусовском, Видягино-Тырышкинском, Почезерском. Названия говорят сами за себя и указывают на важнейшие для заповедной территории места и деревни. Здесь государственные инспекторы совместно с волонтёрами проекта «Сенокосное раздолье» скосили 40 Га травы.

 В Каргопольском секторе на Масельгско-Гужовском культурном ландшафте скошено около 80 Га, при этом заготовлено почти 200 рулонов, каждый из которых весит приблизительно 300 кг. С полей уже вывезено 70 тонн сена и осталось вывезти ещё 30. Здесь хороший запас скошенной травы особенно важен — ведь большая его часть отправится на корм домашнему скоту, в том числе на ЭКО-ферму «Мезенка», где Парк разводит и сохраняет коренные северные породы коров, лошадей, коз и овец.


08 август 12:37 | : Будни

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