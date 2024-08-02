Потомок лоцманской династии Хабаровых из Поморья ищет следы своих предков

В региональное Управление Росреестра обратился потомок старейшей в России архангельской лоцманской династии Хабаровых. Заявитель занимается изучением истории лоцманов Белого моря и Ледовитого океана.

Первые известия об архангельских лоцманах, тогда они назывались корабельными вожами, относятся к 1601 году. С 1653 года государственных лоцманов сменяет артель Ивашки Хабарова из деревни Кальчино Архангельской области.

В своем обращении заявитель интересовался земельными угодьями, принадлежащими Обществу архангельских лоцманов имени Царя Михаила Фёдоровича. Речь идет о карте земельных угодий совхоза «Приморский», включающих в себя все земли, принадлежащие обществу лоцманов до Октябрьской революции.

«Я подал заявку в ППК Роскадастр через Госуслуги и в течение 2 дней мне предоставили интересующий меня материал. В будущем я планирую обращаться повторно, так как у меня есть ряд вопросов аналогичной тематики», – прокомментировал заявитель.

Из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (далее – ГФДЗ), заявителю была предоставлена землеустроительная документация 1960-1970 годов («Проект внутрихозяйственного землеустройства совхоза «Приморский» Приморского района и картографический материал на территорию совхоза «Приморский» Приморского района), которая была использована исследователем для определения расположения земельных участков лоцманов, упоминающихся в архивных документах.

«Я с 2015 года занимаюсь изучением истории лоцманов Белого моря и Ледовитого океана. В настоящее время мною опубликовано около 30 статей на эту тему. Я уверен, что вновь выявленные материалы позволят внести ясность в земельный вопрос, один из наиболее сложных в истории архангельских лоцманов», – поделился заявитель.

По словам Косогоровой Ларисы Вячеславовны – начальника ведения архивов и фондов филиала ППК «Роскадастр» по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Филиал), в ГФДЗ Филиала хранится землеустроительная документация Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Материалы ГФДЗ можно запросить не только для установления границ земельных участков, но и для написания научных и исторических работ. Заинтересованные лица могут получить из ГФДЗ необходимые материалы, подтверждающие, например, местоположение границ земельного участка, документацию о количественных и качественных характеристиках земельного участка. В первом полугодии 2024 года в Филиал поступило 919 заявлений, что в 3 раза больше, чем за такой же период прошлого года. Это свидетельствует о востребованности хранящейся в Филиале землеустроительной документации.