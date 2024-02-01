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Архангелогородцы рассказали, с чего начинается их рабочий день

Рукопожатие с шефом, разминка для шеи и выбор музыки — офисные сотрудники рассказали о привычных ритуалах начала рабочего дня.

Самым популярным ритуалом начала рабочего дня для жителей столицы и крупных городов Архангельской области является чашечка кофе (28% опрошенных). С просмотра почты начинает работу каждый девятый. Чашку чая заваривает каждый одиннадцатый. 7% первым делом заглядывают в планировщик задач. Каждый двадцатый сначала читает новости. Еще 5% просматривают сообщения в рабочих чатах.

Начало рабочего дня с планерки является привычным ритуалом для 4% опрошенных. Еще 4% считают стартом рабочего дня момент, когда они переобувают уличную обувь. Также 4% начинают свой день с осмотра рабочего места и оборудования. 3% респондентов начинают работу с молитвы или медитации. Также 3% — с изучения отчетов коллег за предыдущий день. 2% опрошенных, придя на работу, первым делом проветривают кабинет. Еще для 2% привычным ритуалом является перекур.

 Мужчинам привычнее начинать рабочий день с чтения новостей, женщинам — рабочих чатов. Планерки и перекуры чаще называли ежедневным ритуалом мужчины, смену обуви — женщины.

(фото с https://cvam.ru/rabochee-utro

05 август 08:00 | : Будни

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