39 лет назад на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»

Первый полк советских межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» заступил на боевое дежурство 23 июля 1985 года под Йошкар-Олой на месте дислокации ракет РТ-2П.

Ввод в строй этого полка стало настоящим событием для Вооруженных Сил СССР. На следующем этапе, в 1985-1992 годах, на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступили стационарные ракетные комплексы четвертого поколения с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-22, РС-20В и «Тополь», а также принципиально новая автоматизированная система управления оружием и войсками.

С 1992 года создается и развертывается унифицированный ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного и мобильного базирования – «комплекс 21 века».

1 декабря 1998 года на вооружение РВСН РФ была принята межконтинентальная стратегическая ракета «Тополь-М». На боевое дежурство ракетный комплекс «Тополь-М» заступил 30 декабря 1998 года.

Современное поколение межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М" обладает внушительной мощью. Масса боевой части этих ракет составляет 1200 килограмм. Начиная с 2010 года ракеты "Тополь-М" были модернизированы, получив разделяющуюся головную часть с индивидуальными блоками наведения.

Сегодня вместе с другими ракетными комплексами РВСН, ВМФ и ВКС РФ ракеты семейства «Тополь» продолжают защищать границы и национальные интересы России.

Факты о "Тополе-М":