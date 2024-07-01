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39 лет назад на боевое дежурство заступил первый полк межконтинентальных баллистических ракет «Тополь»

Первый полк советских межконтинентальных баллистических ракет «Тополь» заступил на боевое дежурство 23 июля 1985 года под Йошкар-Олой на месте дислокации ракет РТ-2П.

Ввод в строй этого полка стало настоящим событием для Вооруженных Сил СССР. На следующем этапе, в 1985-1992 годах, на вооружение Ракетных войск стратегического назначения поступили стационарные ракетные комплексы четвертого поколения с межконтинентальными баллистическими ракетами РС-22, РС-20В и «Тополь», а также принципиально новая автоматизированная система управления оружием и войсками.

С 1992 года создается и развертывается унифицированный ракетный комплекс «Тополь-М» стационарного и мобильного базирования – «комплекс 21 века».

1 декабря 1998 года на вооружение РВСН РФ была принята межконтинентальная стратегическая ракета «Тополь-М». На боевое дежурство ракетный комплекс «Тополь-М» заступил 30 декабря 1998 года.

Современное поколение межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М" обладает внушительной мощью. Масса боевой части этих ракет составляет 1200 килограмм. Начиная с 2010 года ракеты "Тополь-М" были модернизированы, получив разделяющуюся головную часть с индивидуальными блоками наведения.

Сегодня вместе с другими ракетными комплексами РВСН, ВМФ и ВКС РФ ракеты семейства «Тополь» продолжают защищать границы и национальные интересы России.

Факты  о "Тополе-М":

  1. Разработка и испытания ракетного комплекса "Тополь" начались в Советском Союзе в 1970-х годах. Первые три испытательных запуска проводились из переоборудованной шахтной пусковой установки. Четвёртый испытательный пуск, осуществлённый 10 августа 1983 года, стал первым, который состоялся с самоходной пусковой установки.
  2. Первые ракетные комплексы "Тополь" были развёрнуты в стационарном варианте в ракетной дивизии, дислоцированной в Йошкар-Оле.
  3. После распада Советского Союза часть ПГРК "Тополь" осталась на территории Беларуси, ставшей независимым государством. В 1996 году все ракетные комплексы были переданы российской стороне.
  4. В 1992 году началось развёртывание более современного ракетного комплекса "Тополь-М" стационарного и мобильного базирования, который заступил на боевое дежурство 30 декабря 1998 года.
  5. 29 ноября 2005 года был произведён учебный запуск баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с космодрома Плесецк по цели на камчатском полигоне Кура. Это был первый успешный случай в мировой практике ракетостроения, когда столь сложный запуск ракеты, эксплуатировавшейся 20 лет, был осуществлён.
23 июль 08:30 | : Будни

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