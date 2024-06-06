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Лето будет жарким: Прогноз от Вильфанда

В России в течение лета еще будут периоды жаркой погоды, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. На его слова ссылаются ведущие информагентства.

Ранее Вильфанд сказал, что июнь 2024 года стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений.

"Тот факт, что будут еще периоды жаркой погоды, он не вызывает сомнения (...) Жара еще будет. И я напомню, что в целом в континентальных районах максимально высокие температуры - это последние дни июля и первые дни августа", - ответил ученый.

По его словам, климатологи отмечают, что наиболее ярким проявлением последствий потепления климата является увеличение повторяемости волн тепла, когда температура летом превышает климатическую на 5 градусов, а продолжительность этого периода превышает 5 дней. Такими периодов, как отметил научный руководитель Гидрометцентра, будет больше.

В Архангельске на ближайшую неделю, если не считать незначительного до +16 похолодания в воскресенье,  сохранится теплая погода – температура воздуха прогреется до +24 градусов. Правда, периодически прольются небольшие дожди.

13 июль 09:00 | : Будни

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