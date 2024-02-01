Архангелогородцы признались, что высокие зарплаты начинаются со студенческих общаг

71% из тех, кто жил в студенческом общежитии, позитивно оценивают проведенные там годы.

Каждый третий северянин с высшим образованием жил в студенческом общежитии во время учебы в вузе. С суровым студенческим бытом чаще приходилось сталкиваться мужчинам, чем женщинам (38% против 29%). Реже жили в общежитиях те, чьи студенческие годы пришлись на 90-е — начало 2000-х.



Известно, что трудности закаляют и, как подтверждает опрос, это дает хороший импульс карьерному росту: именно архангелогородцы с более высоким доходом (от 100 тыс. рублей в месяц) чаще остальных рассказывали, что провели молодость в общаге.



71% из тех, кто жил в общежитии во времена студенчества, в целом позитивно оценивает проведенные там годы: 31% однозначно нравилось в общаге, еще 40% — скорее нравилось.

(фото с https://do-slez.com/)