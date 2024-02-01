Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы рассказали о своих безрассудствах в студенчестве

Залезть в окно, поспорить с преподавателем и отправиться в спонтанное путешествие с друзьями: архангелогородцы рассказали о самых безрассудных поступках, которые они совершили во время учебы в вузе.

Самым большим безрассудством в студенчестве жители Поморья чаще всего называли прогулы пар и сессий (8%). На втором месте — студенческие свадьбы (6%). Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями. По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

1 из 100 исправлял оценки в зачетке, сдавал экзамены без подготовки, ударялся в загул накануне защиты дипломной работы, был уличен преподавателем в использовании шпаргалок. Еще 1% в шоке от того, как ему удавалось совмещать учебу в вузе с родительством.

 Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.

 Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков.

(фото с https://news.myseldon.com

15 март 07:30 | : Будни

Главные новости


"Вольное дело": Котласский бизнесмен с уголовным прошлым обманул церковь
"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (165)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20