Архангелогородцы рассказали о своих безрассудствах в студенчестве

Залезть в окно, поспорить с преподавателем и отправиться в спонтанное путешествие с друзьями: архангелогородцы рассказали о самых безрассудных поступках, которые они совершили во время учебы в вузе.

Самым большим безрассудством в студенчестве жители Поморья чаще всего называли прогулы пар и сессий (8%). На втором месте — студенческие свадьбы (6%). Употребление алкоголя в общежитии назвали безответственным 4% россиян. По 3% респондентов залезали в окно или на крышу общежития, сбегали в путешествия с друзьями. По 2% респондентов безрассудными поступками назвали споры с преподавателями, смену вуза или специальности, влюбленность и уход в академический отпуск.

1 из 100 исправлял оценки в зачетке, сдавал экзамены без подготовки, ударялся в загул накануне защиты дипломной работы, был уличен преподавателем в использовании шпаргалок. Еще 1% в шоке от того, как ему удавалось совмещать учебу в вузе с родительством.



Среди других безумных поступков бывших студентов: прыжки в сугробы после защиты, сдача зачета за себя и друга/подругу, купание в проруби, драки, слезы из-за оценок, сутки без сна, азартные игры на стипендию.



Только каждый третий утверждает, что в студенческие годы не совершал безрассудных поступков.

(фото с https://news.myseldon.com)