Архангельская епархия начала сотрудничество с "Центром поддержки молодой семьи"

Соглашение о сотрудничестве заключили Архангельская епархия и государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи». Подписали документ на встрече в епархиальном управлении митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий и глава центра Ольга Миловидова.

Соглашение предполагает взаимодействие сторон по широкому спектру вопросов.

Митрополит Корнилий поблагодарил Ольгу Миловидову и всех сотрудников центра за их труды, направленные на поддержку молодой семьи и на воспитание молодежи в свете отечественной культурной традиции, неразрывно связанной с православной верой. Архипастырь подчеркнул важность этой работы в нынешних условиях, когда Россия, опираясь на свою богатую духовную историю, отстаивает классические христианские ценности и идеалы, отвергаемые некоторыми странами, — веру в Господа Бога, искреннюю и чистую любовь, свободу от рабства греху, самоотверженность и готовность служить благу ближних.

Глава митрополии благословил Ольгу Николаевну образом святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских и пожелал ей всеукрепляющей помощи Божией в дальнейших трудах, направленных на поддержку семей и воспитание молодежи.

Ольга Миловидова поблагодарила митрополита Корнилия за поддержку деятельности центра и отметила, что мероприятия, проводимые с участием священнослужителей, неизменно привлекают внимание молодежи и служат укреплению авторитета Русской Православной Церкви в обществе.

Отметим, что центр постоянно взаимодействует с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защите материнства и детства, которую возглавляет священник Александр Григорьев. Эта работа будет продолжаться и развиваться.

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На сайте центра сообщается, что деятельность государственного автономного учреждения Архангельской области осуществляется с 3 сентября 2001 года.

Основной целью деятельности Центра является повышение социально — психологической защищенности молодого поколения.

Потребителями государственных услуг является: молодежь (молодые граждане) – лица в возрасте от 14 до 35 лет; молодая семья – семья, в которой супруги или один из них не достигли возраста 35 лет, родители в возрасте до 35 лет, имеющие несовершеннолетних детей.

Работа Центра осуществляется по направлениям:

- формирование среди молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и ответственного отношения к браку, репродуктивному здоровью и поведению;

- оказание молодым семьям информационной поддержки в ее становлении и жизнедеятельности;

- поддержка развития и функционирования общественных объединений и негосударственных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на оказание поддержки молодым семьям, а также деятельность, связанную с популяризацией, сохранением и восстановлением традиционных семейных ценностей;

- оказание содействия молодым семьям в приобретении жилья и улучшении жилищных условий;

- совершенствование социально-психологической поддержки молодой семьи;

- юридическая помощь;

- психологическая помощь.