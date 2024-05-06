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Жители Поморья относятся с пониманием к работающим пенсионерам

81% архангелогородцев высказались за инициативу Владимира Путина об индексации фиксированной части пенсии работающим пенсионерами с 1 февраля 2025 года.

Напомним, что индексация не проводилась с 2016 года. Мужчины и женщины в равной степени согласны с распоряжением президента: «Пенсия — это не подарок от государства, а заработанное человеком за свою трудовую деятельность. Государство взимает часть зарплаты работающего человека, чтобы потом платить ему пенсию!».

На фоне общей поддержки против индексации всего лишь 6% россиян: «Работающие пенсионеры отбирают рабочие места у молодежи»; «Лишь бы не было очередного витка инфляции».

 Поколение от 45 лет и старше активнее поддерживает инициативу, чем граждане до 34 лет (86% против 71% — те, кто моложе, чаще затруднялись с оценкой). Чаще всего же за введение индексации высказывались россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей (87%): «Была бы достойная пенсия, пенсионеры бы не работали».

18 июнь 08:35 | : Будни

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