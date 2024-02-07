Игорь Арсентьев: «Мы будем помнить вас, Василий Васильевич»

Вчера Северодвинск простился с ветераном Севмаша, участником Великой Отечественной войны Василием Васильевичем Воронцовым.

Слова восхищения жизненным пути и соболезнования родным и близким сказал глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Он ушёл от нас на 101 году жизни. Имел честь несколько раз встречаться с Василием Васильевичем лично. Он вспоминал непростые, но в то же время интересные трудовые годы, делился историями военных лет, рассказывал, как служил: он прошёл боевой путь от Курска до Орла и от Чернигова до Львова. Был тяжело ранен.



На заслуженном отдыхе Василий Васильевич большое внимание уделял патриотической работе, с удовольствием общался с ребятами и делился своим опытом. На последней нашей встрече спросил его, какое напутствие передать от него подрастающему поколению: «Не унывать!», - ответил он.



Таким мы и запомним Вас, Василий Васильевич, – смелым, сильным и жизнелюбивым!