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Игорь Арсентьев: «Мы будем помнить вас, Василий Васильевич»

Вчера Северодвинск простился с ветераном Севмаша, участником Великой Отечественной войны Василием Васильевичем Воронцовым.

Слова восхищения жизненным пути и соболезнования родным и близким сказал глава Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Он ушёл от нас на 101 году жизни. Имел честь несколько раз встречаться с Василием Васильевичем лично. Он вспоминал непростые, но в то же время интересные трудовые годы, делился историями военных лет, рассказывал, как служил: он прошёл боевой путь от Курска до Орла и от Чернигова до Львова. Был тяжело ранен.

 На заслуженном отдыхе Василий Васильевич большое внимание уделял патриотической работе, с удовольствием общался с ребятами и делился своим опытом. На последней нашей встрече спросил его, какое напутствие передать от него подрастающему поколению: «Не унывать!», - ответил он.

 Таким мы и запомним Вас, Василий Васильевич, – смелым, сильным и жизнелюбивым!

28 февраль 12:20 | : Будни

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