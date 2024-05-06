Архангелогородцы до сих пор не готовы улыбаться кассиру в магазине

Проект СБЕРа по внедрению оплаты покупок по биометрии продолжается, но большинство экономически активных россиян пока не доверяют новому способу оплаты.

Как и год назад, 8 из 10 архангелогородцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 6%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.



Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди северян до 34 лет (9% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.