Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы до сих пор не готовы улыбаться кассиру в магазине

Проект СБЕРа по внедрению оплаты покупок по биометрии продолжается, но большинство экономически активных россиян пока не доверяют новому способу оплаты. 

 Как и год назад, 8 из 10 архангелогородцев не готовы расплачиваться в магазинах по биометрии. Оплачивать покупки «лицом» хотели бы всего 6%. Тех, кто уже расплачивается на кассах, улыбнувшись в камеру, пока менее 1%.

 Большинство населения пока не доверяет системе оплаты покупок по биометрии и все же чуть больше тех, кто готов к этому, — среди северян до 34 лет (9% плюс 1% уже расплачивается таким способом). Уровень доверия к биометрической системе оплаты чуть возрастает с увеличением уровня доходов опрошенных.

 

30 май 08:03 | : Будни

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево
Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (330)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20