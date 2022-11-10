Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

От ковида до СВО. Как изменился рынок труда в России

Изменения соискательской базы в разрезе популярных профессиональных групп — в исследовании SuperJob. Мы сравнили гендерное и возрастное распределение соискателей 15 позиций в марте и декабре 2022 года, проанализировав 360 000 активных резюме.

 Наш рынок труда за последние два десятилетия, казалось бы, уже пережил все, что только может случиться — от всемирных кризисов до ковида. Но то, что происходит сегодня, можно назвать уникальной ситуацией: мы видим не приток, как было в 2008 или 2014 годах, а, напротив, сокращение числа резюме. Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал. А впереди еще очередное дно демографической «ямы» как следствие низкой рождаемости в 90-х гг.

 Изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы. Доля соискателей-женщин за 9 месяцев выросла на 5—6 процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков. На столько же изменилось гендерное соотношение среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам. Среди специалистов отделов сбыта численный перевес, пусть и минимальный, сейчас на стороне женщин: соискательницы составляют 51% от общего числа разместивших резюме (в марте женщин было 45%).

 В большей части рассмотренных профессиональных групп средний возраст соискателей-мужчин вырос. Так, системные администраторы, инженеры КИПиА и механики «постарели» сразу на 3 года; охранники, фрезеровщики, энергетики, электромонтеры, плотники и операторы станков с ЧПУ — на 2 года. Важно понимать: количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа соискателей моложе 45 лет. Мужчины призывного возраста реже готовы менять работу по разным причинам (и в первую очередь это наличие отсрочки от мобилизации и стабильная работа предприятия). Исключение составляют лишь программисты, средний возраст разработчиков за 9 месяцев снизился с 38 до 37 лет: в профессиональной группе выросла доля соискателей до 24 лет (студентов и выпускников вузов и колледжей, а также закончивших курсы).

 Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук.

 Судя по опросам SuperJob, большинство работодателей уже отказались от гендерных стереотипов. Компании чаще принимают на работу людей по рекомендациям своих сотрудников, приглашают вернуться уволившихся. Все это доказывает: преимущество на рынке труда окажется на стороне нанимателей, которые смогут сориентироваться первыми и откажутся от лишних барьеров в найме.

13 декабрь 07:30 | : Экономика

Главные новости


Емецкая земля в свидетельствах времён новгородского правления
От Ильича до сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (166)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20