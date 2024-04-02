Параатлет из Поморья стал первым на Гран-При в Марокко

В марокканском городе Марракеш состоялось Гран-При мировой серии по паралимпийской атлетике. Наш бегун стал там первым. Подробности от издания «Регион 29»:

- Александр Яремчук, спортсмен сборной России и Архангельской области, выиграл золотую медаль в беге на дистанции 1500 метров. Северянин показал результат 3 минуты и 58 секунд, уточнили в региональном минспорте.

— Этот старт был больше для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии сейчас организм, — рассказал Александр Яремчук. — Также приятно было вернуться на международную арену. К сожалению, за два дня до старта простыл, из-за чего не удалось показать максимальный результат. Сейчас вернусь на пару дней домой, а затем поеду на сбор в Новогорск.



В Новогорске Александр Яремчук будет готовиться к чемпионату мира по паралимпийской атлетике, который пройдёт с 17 по 25 мая в японском городе Кобе.



— Рад, что наши ведущие спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки и успешно выступают на международной арене, — отметил заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков. — Впереди у Александра чемпионат мира, и мы надеемся, что в Японии наш параатлет сможет показать быстрые секунды.