Завтра Архангельску астрономически повезет

15 февраля — Юпитер рядом с Луной.

Юпитер смотрится гораздо крупнее и ярче всех звёзд. Так что ,когда обнаружите самую яркую точку рядом с Луной, вы не ошибетесь. Планету будет видно даже из города — свет фонарей не помешает.

На основании собственной технологии Метеум метеорологи Яндекс Погоды подготовили прогноз и узнали, жители каких крупных городов России смогут увидеть это астрономическое явление.

Больше всего повезет следующим городам: Самаре, Саратову, Хабаровску, Архангельску, Перми, Ижевску, Ульяновску, Казани, Нижнему Новгороду, Набережным Челнам и Краснодару. Именно в этих городах ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть планеты на небе.