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Завтра Архангельску астрономически повезет

15 февраля — Юпитер рядом с Луной.

 Юпитер смотрится гораздо крупнее и ярче всех звёзд. Так что ,когда обнаружите самую яркую точку рядом с Луной, вы не ошибетесь. Планету будет видно даже из города — свет фонарей не помешает. 

 На основании собственной технологии Метеум метеорологи Яндекс Погоды подготовили прогноз и узнали, жители каких крупных городов России смогут увидеть это астрономическое явление.

 Больше всего повезет следующим городам: Самаре, Саратову, Хабаровску, Архангельску, Перми, Ижевску, Ульяновску, Казани, Нижнему Новгороду, Набережным Челнам и Краснодару. Именно в этих городах ожидается малооблачная погода без осадков, которая позволит рассмотреть планеты на небе. 

 

14 февраль 12:00 | : Будни

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