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В САФУ вспоминают времена антицерковных гонений

    Музейную экспозицию «Претерпевшие до конца», посвященную новомученикам и исповедникам Церкви Русской, представили в центре православной культуры Северного Арктического федерального университета им. М. В. Ломоносова. Участие в событии приняли клирики епархии.

    На сайте вуза сообщается, что «смысл и цель экспозиции — не только обозначить «скорбные места» Архангельской земли, где в 20-30 гг. XX века пострадали и приняли мученическую смерть многие наши соотечественники, не только сохранить память о Церкви гонимой и о всех жертвах трагической эпохи в истории России, но и показать высоту духовного подвига человека, сохранившего веру, нравственную силу и любовь к ближнему в жесточайших условиях».

    «Для нас может быть совершенно немыслимо и непонятно то, что происходило в 20-30 гг. XX века, это было время страшного духовного гонения, невозможно было думать, молиться не так, как это разрешала власть. Власть не разрешала веровать, людей хватали только за то, что они собрались на молитву», — рассказал гостям выставки секретарь комиссии по канонизации святых Архангельской епархии иеромонах Феофил (Волик).

    О содержании экспозиции рассказала доктор культурологии, профессор кафедры культурологии и религиоведения Наталья Бедина: «Здесь собрана с одной стороны документально подтвержденная информация, а с другой стороны устные предания и легенды, которые такого подтверждения не имеют. И то, и другое представляет содержание нашей общей культурно-исторической памяти и памяти нашего народа».

    После приветственных слов, посвященных открытию экспозиции, студентка первого курса Екатерина провела небольшую экскурсию, рассказав жизненные истории и жуткие факты о том, как пытали людей, не отказавшихся от веры, в ход шло все — от отрезания ушей и носов до выкапывания себе самим могил и погребения в них.

    На открытии выставки и экскурсии присутствовали преподаватели, сотрудники, студенты САФУ и гости из СГМУ.

    Музейная экспозиция «Претерпевшие до конца» расположена в центре православной культуры САФУ по адресу: проспект Ломоносова, 4, аудитория 212. 

(по материалам Архангельской епархии)

14 февраль 09:17 | : Будни / Верую

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