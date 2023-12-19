В архангельских СИЗО появились современные флюорографы

Для филиалов ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России приобретено новое медицинское оборудование.

С целью модернизации материально-технической базы для медико-санитарных частей следственных изоляторов № 1 и № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) приобретены цифровые малодозовые сканирующие флюорографы «ПроСкан». Данное оборудование предназначено для проведения своевременного и качественного скринингового исследования органов грудной клетки в прямой и боковой проекциях с целью дальнейшей диагностики. Благодаря данному исследованию могут быть выявлены патологии органов грудной клетки и различных заболеваний легких, включая онкологию, а также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Новые цифровые флюорографы имеют рентгенозащитную кабину. Это обеспечивает пониженную радиационную нагрузку на медицинских работников.