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В архангельских СИЗО появились современные флюорографы

Для филиалов ФКУЗ МСЧ-29 ФСИН России приобретено новое медицинское оборудование. 
С целью модернизации материально-технической базы для медико-санитарных частей    следственных изоляторов № 1 и № 4 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) приобретены цифровые малодозовые сканирующие флюорографы «ПроСкан». Данное оборудование предназначено для проведения своевременного и качественного скринингового исследования органов грудной клетки  в прямой и боковой проекциях с целью дальнейшей диагностики. Благодаря данному исследованию могут быть выявлены  патологии органов грудной клетки и различных заболеваний легких, включая онкологию, а также  риск развития  сердечно-сосудистых  заболеваний. 
Новые цифровые флюорографы имеют рентгенозащитную кабину. Это обеспечивает пониженную  радиационную нагрузку на медицинских  работников. 
Появившееся современное оборудование делает четкие изображения, которые  позволяют медперсоналу  сделать информативный  анализ и поставить более точный диагноз пациентам. 
23 январь 11:12 | : Будни

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