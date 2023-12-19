Архангелогородцы не стесняются работать с начальником моложе себя

18% архангелогородцев уже работают под началом специалистов моложе себя: у 5% начальники моложе их более чем на 10 лет, у 13% — моложе на 5—10 лет. 35% россиян трудятся под началом руководителей примерно своего возраста. У 24% респондентов начальство старше на 5—10 лет, у 19% — более чем на 10 лет.



Как и два года назад, работать под руководством специалиста существенно моложе себя готовы 59% северян. Еще 11% — только при определенных условиях, как то: соответствие руководителя занимаемой должности, адекватность и зрелость, повышение зарплаты. 11% ни за что не согласятся подчиняться сотруднику моложе себя.



Более лояльно к молодому руководству относятся мужчины: «Главное, был бы хороший специалист, грамотно распределял работу и был за свой коллектив»; «В молодости есть авантюризм. С годами его все меньше и меньше».

(фото с https://dzen.ru/a/ZDemphUfcHalPkJ_?from_site=mail)