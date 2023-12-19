В Архангельской области стартует проект "Мишки не в лесу"

На прошлой неделе проект ФГБУ «Национальный парк Кенозерский» «Мишки не в лесу: анализ причин выхода бурого медведя к человеку и предотвращение конфликтов между ними» выиграл президентский грант и благодаря этой поддержке будет реализован уже совсем скоро!

Мы планируем провести генетическое исследование для выявления современных данных о состоянии популяции бурого медведя на территории Парка, а также выяснить причины их выхода к населённым пунктам и пути решения конфликтов человека с хищником.

По данным Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, ежегодно только в Отдел охраны животного мира управления лесного и охотничьего надзора поступает от 50 до 100 обращений с требованием решить проблему встреч с бурым медведем. На Онежском полуострове этот вопрос стоит ещё острее — наблюдение за хищником часто можно вести прямо из окошка. И это со стороны медведя не просто визит вежливости, а набег в поисках пищи. Так, жительница Пушлахты Наталья Трубина в прошлом году потеряла почти всё поголовье гусей, которых с таким трудом выращивала. Почти в каждой деревне есть история о медведе, стянувшем мешок муки из пекарни.

Прежде чем заняться решением этой проблемы, нужно изучить медведей Онежского полуострова. Кто-то спросит: «Зачем? Медведь он и есть медведь. Почему бы не использовать опыт других территорий?». Но всё не так просто. Например, медведи Камчатки сильно отличаются от медведей Архангельской области. У них разный рацион, разный распорядок дня и разное поведение. Даже в нашей области есть различия. Опыт исследований уже показал, что между медведями Кенозерья и медведями Онежского полуострова различия весьма ощутимые. В Кенозерском национальном парке уже долгое время изучают медведя и используюет разные способы, чтобы туристы и жители чувствовали себя спокойно, отправляясь пешком, скажем, по Транскенозерской тропе. Например, в обоих секторах мы засеваем овсяные поля для отвлечения внимания медведей от населённых пунктов.

А вот что будет работать на Онежском полуострове — ещё предстоит узнать. Поэтому в рамках проекта мы хотим провести масштабные работы по изучению бурого медведя с применением современных методов генетических исследований. Ещё с 2018 года мы проводим традиционные маршрутные учёты бурого медведя по следам. Для этого сотрудники проходят десятки километров и фиксируют каждый след, чтобы определить количество и возраст медведей. Это даёт определённые знания о медведе, но точного представления о численности и половой структуре без применения современных методик не получить. Генетические исследования в комплексе с использованием фотоловушек во время проекта помогут узнать актуальную информацию о численности медведей и использовать её для информирования местного населения и посетителей Парка. Кроме того, проект позволит определить, какие медведи не боятся вступить в контакт с человеком и почему они это делают. И когда станет ясно, что за животные приходят к жилью, будут предложены меры по минимизации конфликтности в отношениях «человек-бурый медведь».

Реализация проекта «Мишки не в лесу» будет проходить с 1 февраля 2024 по 31 июля 2025 год при поддержке Фонда президентских грантов.