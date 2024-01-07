Юные архангельские математики отправились в Сочи

Группа школьников из Поморья, в том числе 9 учащихся Архангельского государственного лицея им. М. В. Ломоносова отправились в Сочи, в образовательный Центр "Сириус" для участия в январской математической программе.



Целями программы является раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве и обеспечение школьникам, проявившим свой талант на региональном уровне, равных, независимо от региона проживания, возможностей для развития таланта и его проявления в творческих проектах, конкурсах и соревнованиях федерального и международного уровня.

Отбор участников осуществлялся в два этапа. Первый этап отбора — дистанционный учебно-отборочный курс на платформе «Сириус.Курсы». Второй этап отбора — заключительный отборочный тур, который проводится в регионах России.



В течение трех недель ребят ждут углубленные занятия математикой, лекции и семинары ведущих российских педагогов, подготовка к профильным олимпиадам высокого уровня.

Образовательный центр «Сириус» создан 10 лет назад Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Главная цель работы Центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатные. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических и спортивных школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.



