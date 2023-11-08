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Жителям Поморья советуют поспешить с охотой на лося

В Архангельской области 10 января завершается сезон охоты на лося. В этом году разрешений на его добычу было выдано в 1,4 раза больше, чем в прошлом сезоне. 

Как сообщает издание «Регион 29», охота на лося была открыта с 15 октября 2023 года. Всего в этом охотничьем сезоне было выдано более 2200 разрешений на добычу лося. К примеру, в прошлом году охотники региона получили более 1600 таких разрешений.

В региональном министерстве природных ресурсов и ЛПК напоминают, что после завершения сезона у охотников есть 10 дней, чтобы сдать документы по месту их получения или отправить заказным письмом. В том числе, сообщить об итогах охоты. Эти данные будут использованы для государственного мониторинга.

(фото с https://foto-onlain.ru/online

03 январь 10:30 | : Будни

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