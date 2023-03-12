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"Вечная память невозможна без молитвы". На Юрьевском рубеже

    На Юрьевском рубеже в Плесецком округе Архангельской области (это место боев Железнодорожного фронта Гражданской войны) отметили престольный праздник часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

    Богослужение совершил клирик Плесецкой епархии священник Анатолий Фесечко.

    Часовня построена на большой снарядной воронке от взрыва 155-мм фугаса. Каждый год на престольный праздник приезжают люди, чтобы вспомнить и поразмышлять о событиях недавнего прошлого.

    «По примеру Христа люди не побоялись и принесли кровную жертву за други своя здесь, в глухой тайге, где сто лет назад была жестокая битва. И мы обязаны хранить память об этом, о чем мы отслужили сегодня молебен. Вечная память не возможна без молитвы», — сказал после богослужения священник Анатолий.

    Благоустройством мемориала на Юрьевском рубеже занимаются участники историко-культурного общества «Победа». Археологи архангельской команды «Штык решает» сумели отыскать единственный в стране военно-исторический объект полевой фортификации периода Гражданской войны. Они и стали восстанавливать героический путь 15-го Юрьевского полка.

    Полевые исследования на рубежах обороны Железнодорожного фронта 1918-1920 года начались в конце мая 2007 года. Археологические методы позволили прочитать историю фронтового быта по многочисленным находкам: котелкам, кружкам, сковородам, казанам, артефактам окопного творчества. До наших дней сохранились километры непрерывных траншей, убежища-дагауты, блиндажи, блокгаузы, взводные землянки, пулеметные гнезда, артиллерийские дворики, колючие заграждения на деревянных кольях и переносные противопехотные заграждения.

    По архивным данным, территория укрепрайона 445-й версты за годы войны переходила из рук в руки четыре раза. В боях использовались химическое оружие, авиация и танки.

    В 2010-2011 годах удалось обнаружить останки солдат и офицеров Белой и Красной армий, оставленные в разрушенных укреплениях боевых линий. Был совершен чин отпевания, и павших вновь предали земле с полным воинским церемониалом.

    Сейчас на рубеже создан мемориальный комплекс. Восстановлена траншея, сохранены рельефы местности, свидетельствующие о размещении боевых орудий. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что завершается подготовка к открытию железнодорожной станции «Юрьевский рубеж»: «Чтобы каждый, кому важна и интересна судьба России, могли увидеть историю тех далеких времен, когда наши "партнеры" по Первой мировой войне предприняли неудачную попытку оккупации России».

    По словам коменданта мемориала «Юрьевский рубеж» Алексея Сухановского, суть посвящения основанной в трагическом месте фронтовой часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» удивительным образом созвучна радости обретения истин и чистого знания о нашем прошлом. По преданию, будущий римский император, воин Лев Марцелл, проходя рощей близ Константинополя, увидел слепого, нуждавшегося в помощи. Сердобольный воин отправился на поиски воды и нашел ее, расчистив заброшенный источник. Он принес слепцу воды, напоив его, измученного жаждой, и приложил к его глазам тину, отчего несчастный прозрел. 

«В этой легенде заключена очень понятная аллюзия Юрьевского рубежа, который открыл людям глаза на истинную историю предков, остановивших интервентов ценой многих жизней и защитивших Отечество от иноземного нашествия, спасая российскую государственность от гибели в молохе мирового конфликта, — отметил Алексей Сухановский. — Живоносный источник истории круглый год бьет на Юрьевском рубеже, давая нам чистый свет познания прошлого, ясное понимание настоящего и дерзновенную смелость в конструировании будущего России». 

фото Н. Гернета

(по материалам Архангельской епархии)


26 апрель 09:20 | : Будни / Верую

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