Архангелогородцы больше всего ценят мнение родителей и супругов

Наибольшим авторитетом в жизни северян обладают родители.

Наибольшим авторитетом у 16% архангелогородцев пользуются родители. Сам себе авторитет — каждый десятый (10%). Еще 10% назвали главными авторитетными личностями свои вторые половины. 5% голосов набрали друзья и подруги, 4% — семья, 3% — дети.



Каждый двадцатый с огромным уважением относится к своему руководству, для 2% авторитетом в жизни является коллега. Причем чаще всего мнение сослуживцев и начальства сверхзначимо для инженеров, педагогов и докторов.



В окружении россиян в целом авторитетом также пользуются сестры и братья, бабушки и дедушки, педагоги, доктора, крестные, психотерапевты, священники и проч.



Женщины чаще мужчин называли своих супругов теми, кто имеет наибольший авторитет в их жизни. У мужчин же чаще в авторитете друзья.



24% не видят непререкаемых авторитетов в своем окружении.

(фото с https://www.9111.ru/)