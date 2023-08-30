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МИтрополит Корнилий встречал ковчег с мощами Георгия Победоносца в Северодвинске

   Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 августа, в канун праздника Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, совершил всенощное бдение в храме Воскресения Христова на Яграх в Северодвинске.

    Архипастырю сослужили клирики епархии, пел квартет архиерейского хора под управлением Татьяны Горшковой.

    По окончании всенощного бдения состоялась торжественная встреча ковчега с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Митрополит Корнилий возглавил молебное пение перед принесенной святыней, а затем огласил Патриаршее приветствие участникам принесения ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца в епархии Русской Православной Церкви.

    Досточтимые отцы! Дорогие братья и сестры!

    С особым чувством обращаюсь ныне ко всем вам. В день, когда Церковь молитвенно прославляет подвиг великомученика Георгия Победоносца — дивного угодника Божия, глубоко почитаемого народом нашим, из Троице-Сергиевой лавры — духовного сердца Руси, начинается масштабный крестный ход по российским епархиям с ковчегом с мощами сего святого мужа.

    Множество православных людей в самых отдаленных регионах России смогут поклониться доброму воину Христову, явившему перед лицом истязателей крепость веры, невероятное мужество и стойкость. Твердо зная, что, в немже бо кто пострада, сам искушен быв, может и искушаемым помощи (Евр. 2:18), мы обращаем сегодня сугубые молитвы к великомученику Георгию — пленных свободителю и нищих защитителю, немощствующих врачу и православных поборнику (тропарь святому), дабы его предстательством Человеколюбивый Господь приклонил к нам Свою великую милость, даровал нашей стране прочный мир и благоденствие, сотворил ее необоримой для врагов внешних и внутренних.

    Ныне, когда Святая Русь переживает испытания, когда брани хотящия ополчишася, чающе разделити и погубити единый народ ея (молитва о Святой Руси), мы с надеждой устремляем взоры ко Владыке всяческих и испрашиваем заступничества Его славных угодников. Святой великомученик Георгий издревле почитается небесным покровителем страны Российской и ее воинства. Он неоднократно являл свою действенную помощь в самых сложных исторических обстоятельствах. Мы с благодарностью храним память о его чудесном заступничестве в годы Великой Отечественной войны и твердо верим, что в том числе и его ходатайством наша страна была избавлена от страшной, смертельной опасности.

    Пусть же принесение ковчега с мощами святого великомученика Георгия Победоносца сплотит всех нас в горячей и искренней молитве об Отечестве. Предстательством великомученика Георгия да сохранит Господь землю Русскую в мире и безмятежии, да оградит народ наш и всю историческую Русь от врагов и дарует нам тихое и безмолвное житие, дабы мы, пребывая во всяком благочестии и чистоте, солидарными трудами созидали достойное будущее страны во славу святого имени Христова.

    +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

    ***

    Как мы сообщали ранее, 5 августа (в субботу) в 06:55 состоится прибытие мощей в храм Владимирской иконы Божией Матери г. Северодвинска, где будут совершаться молебны до 15:00 того же дня.

    Вечером 5 августа в 16:30 — прибытие мощей в Михаило-Архангельский кафедральный собор Архангельска. Там святыня будет пребывать до 15:00 6 августа. Торжественный молебен состоится 6 августа (в воскресенье) в 09:30 (по окончании Божественной литургии).

    Отметим, что мощи великомученика Георгия с мая по сентябрь 2023 года приносят из Свято-Троицкой Сергиевой лавры во все епархии Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Во всех городах к принесению мощей приурочено совершение молебнов о победе.

    «Мощи небесного покровителя Русского воинства будут доставлены во все 89 регионов (субъектов) Российской Федерации. Мероприятие будет носить всероссийский характер», — сообщает сайт Московской Патриархии.

    Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца осуществляется Комиссией Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России, организационной поддержке поддержке Всемирного русского народного собора и генеральном информационном партнерстве телеканала «Царьград». 

(по материалам Архангельской епархии)

05 август 10:34 | : Будни / Верую

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