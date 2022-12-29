Воины-подводники Северодвинска уйдут в дальний поход благославленными

Клирик Архангельской епархии священник Петр Кузнецов вручил экипажу одного из атомных подводных ракетных крейсеров икону святого великомученика Георгия Победоносца. Воины поучаствовали в богослужении в северодвинском храме-часовне во имя благоверного князя Александра Невского.
Великомученик Георгий Победоносец — один из самых почитаемых в христианстве святых.
По церковному преданию, Георгий родился в III веке в христианской семье в малоазийском городе Бейрут. Поступив на службу в римское войско, он прославился своей храбростью, был замечен императором Диоклетианом (284-305) и выдвинут в старшие военачальники. Георгий совершил немало ратных подвигов и чудес, за что был назван Победоносным.
Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, воин раздал свое имущество нищим, явился к императору и объявил себя последователем Христа. Ни уговоры, ни мучения не смогли склонить Георгия к язычеству, и по приказу императора он был обезглавлен.
Из многих чудес, совершенных святым великомучеником Георгием, наиболее известное запечатлено в иконографии — это поражение змея, обитавшего в озере у подножья Ливанских гор близ Бейрута и пожиравшего людей.
Убив змея, святой Георгий избавил от верной гибели царскую дочь, которой надлежало стать очередной жертвой змея. Залив, на берегу которого расположен Бейрут, и сегодня носит имя святого Георгия.
На Руси Георгий Победоносец издавна почитался как защитник православного воинства. Сын великого князя Владимира Ярослав Мудрый, в крещении Георгий, первым способствовал почитанию святого Георгия Победоносца среди православных. Он основал Юрьевский монастырь в Новгороде, а также построил храм святого Георгия в Киеве.
Имя святого носил и основатель Москвы Юрий Долгорукий. В княжение великого князя Димитрия Донского святой Георгий выступил как покровитель Москвы, его изображение стало гербом государей московских, а позже вошло в состав русского государственного герба. В 1856 году был учрежден герб Московской губернии с образом Георгия Победоносца.
Герб российской столицы восстановлен Законом Москвы от 1 февраля 1995 года. В его основу положен сюжет «Чуда Георгия о Змие». Герб представляет собой четырехугольный с закругленными нижними углами и заостренный в оконечности темно-красный геральдический щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника - святого Георгия Победоносца в серебряных доспехах и голубой мантии (плаще), на серебряном коне с серебряной сбруей, поражающего золотым копьем черного змея.
Святого великомученика Георгия Победоносца чтят как воплощение воинской доблести и преданности долгу.
(по материалам Архангельской епархии)