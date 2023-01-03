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"Вифлеемскую ночь" показали в Устьянском районе

Воспитанники воскресной школы архиерейского подворья — храма великомученика Георгия Победоносца в Березнике Устьянского района показали рождественский спектакль «Вифлеемская ночь» на сцене местного дома культуры.

«Поведали зрителям о прекрасной и доброй истории, как Спаситель мира родился не в роскошных хоромах дворца, а в пещере, в хлеву, где был скот, о борьбе добра и зла, о том, как завистливые, тщеславные и жадные люди перерождаются в добрых и милосердных и все благодаря Ему — родившемуся Иисусу Христу, который пришел на землю, чтобы спасти всех нас грешных», — говорится на странице воскресной школы в соцсети.

Храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца в Березнике построен по инициативе генерального директора группы компаний «УЛК» Владимира Буторина. Весной 2011 года храм получил статус архиерейского подворья главы Архангельской митрополии. Церковь возвели в кратчайшие сроки — со дня освящения закладного камня прошло немногим более год — на деньги представителей бизнеса и местных жителей.

(по материалам Архангельской епархии)

09 январь 09:12 | : Культура / Верую

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