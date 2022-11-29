Осужденных Архангельской области переквалифицируют в пожарных

В образовательном учреждении №2 ФСИН России, расположенном на территории ИК-7 УФСИН России по Архангельской области, реализуется проект "Путь к свободе", поддержанный губернаторским центром Поморья.
Он призван расширить возможности по развитию новых направлений обучения осужденных по профессии "Пожарный". Инициатива написания данного проекта принадлежит исполнительному директору Архангельской региональной общественной благотворительной организации "Рассвет" Максиму Ракову, который еще является членом Общественного Совета при УФСИН и активно сотрудничает с учреждениями по оказанию различной помощи лицам, находящимся в колониях и освобождающимся. Это уже второй проект, реализуемый на территории исправительного учреждения №7 по профессиональному направлению.
В 2021 году в образовательном учреждении №2 для отбывающих наказание была введена в программу обучения новая профессия "Пожарный". За прошедшее время здесь уже ее получили почти 60 человек. Осваивают профессию в течение четырех месяцев. Новый проект позволит расширить возможности мастеров образовательного учреждения по обучению осужденных.
- Главная цель нашей инициативы – это развитие новых направлений профессионального обучения осужденных, расширение практико-ориентированных форматов обучения, возможностей трудоустройства вышедших из мест лишения свободы и продвижения региональных практик, объединяя ресурсы государственных и общественных институтов, - отметил исполнительный директор АРОБО "Рассвет" Максим Раков.
Обновление учебного пространства – это важная составляющая проекта. Сегодня в мастерской для обучающихся по пожарному делу установлены новые стенды, современные макеты и тренажер, закупленные в рамках гранта. Последний используется и для обучения, а еще для проведения тестирования с целью проверки знаний и для отработки навыков применения первичных средств пожаротушения. Кроме этого в рамках грантовых мероприятий помимо преподавательского состава образовательного учреждения с осужденными проводят занятия и учебные тренинги вольные специалисты.
- Реализованные мероприятия помогут повысить уровень квалификации наших обучающихся, - отмечает директор ОУ №2 ФСИН России Сергей Алексеев. - Получая образование в местах лишения свободы, они уже строят свое будущее.
После прохождения обучения у осужденных есть возможность трудоустроиться в ведомственные пожарные части. Кроме этого, решением аттестационной комиссии каждому выпускнику выдается свидетельство о профессии рабочего с присвоением квалификации "Пожарный", что позволит им трудоустроиться и после освобождения в добровольные дружины муниципалитетов или в агентства государственной противопожарной службы. Двое человек, вышедших на свободу, уже работают по месту жительства по полученной специальности.
На реализацию проекта в рамках гранта выделено почти один миллион рублей. Он будет реализоваться до сентября 2023 года.