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Воспитанники архангельской воскресной школы привезли с Кегострова массу впечатлений

    Воспитанники воскресной школы архангельского храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на Жаровихе посетили Кегостров.

    «Сначала вместе помолились на Литургии, потом отец Сергий и матушка Александра провели экскурсию по храму, рассказали историю Кегострова. На трапезе наши дети рассказали стихи и спели песни. Матушка Александра показала мастер-класс на ткацком станке. С прекрасным настроением и массой положительных впечатлений завершился воскресный день», — говорится на храмовой странице в соцсети.

    Напомним, что история Кегострова богата — там бывали императоры Петр I и Александр I. С этим местом связана судьба известных людей. Здесь жил писатель Александр Грин. Летом 1911 года ему разрешили переехать на Кегостров, который тогда был одним из мест поселения политических ссыльных в Архангельске.

    На Кегострове располагались маленькая канатная фабрика и частная пивоварня, где варили пиво на природной питьевой воде, которую пропускали через песчаные фильтры. Также горожане любили и хлеб, который выпекали на местной пекарне.

    Старинная кегостровская церковь в честь пророка Илии упоминалась в исторических документах с XV века. Поклонный крест там освятили 15 июля 1888 года, ежегодно к нему совершался крестный ход.

    В 1930-х годах в помещении храма размещалась воинская часть, затем библиотека и клуб, а в начале 1970-х здание сгорело. Строительство нового Ильинского храма закончилось в 2012 году. 

14 июнь 09:10 | : Будни / Верую

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