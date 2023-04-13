В воскресной школе при северодвинском храме прошел выпускной

Свидетельства об окончании воскресной школы получили трое юных северодвинцев. Документ и памятные подарки ребятам вручил настоятель Владимирского храма священник Димитрий Апполинариев.

«Знания, полученные в воскресной школе, помогают изучать Священное Писание, осознанно участвовать в Божественной литургии и достойно нести по жизни высокое звание христианина», — сказал в своем напутственном слове отец Димитрий.

Как отметила директор воскресной школы Карина Коврова, это уже третий выпуск, и каждый раз выпускной для общины храма — особое праздничное событие. Но прежде воспитанники старшей группы сдали экзамен, который включал в себя большую письменную работу и ответы на дополнительные вопросы. Ребята хорошо подготовились и достойно прошли испытание.

За время обучения воспитанники получили знания по предметам: история Ветхого и Нового Заветов, православный иконостас, богослужение, нравственное богословие, история Церкви, добротолюбие, православный календарь, катехизис.

«Надолго запомнятся паломнические поездки, участие в благотворительных ярмарках, в делах милосердия и праздничных концертах. Но самое главное, чему учатся дети в православной школе — это любить Бога и Церковь Христову», — сказала Карина Коврова.

Прозвучали поздравления и теплые пожелания от педагогов. «Особая благодарность — родителям. Ведь именно они привели своих детей в воскресную школу, их стараниями дети получали духовное образование. Мамы, папы и бабушки — незаменимые помощники и участники во всех делах воскресной школы», — заключила директор.

(по материалам Архангельской епархии)