Архангельских паломников приглашают провести уик-энд в Патракеевке

Паломническая служба «Архангел» предлагает провести выходные в Патракеевке на Зимнем берегу Белого моря. Поездка займет три дня с 10 по 12 июня.

Группа покинет Архангельск вечером 9 июня, отправление теплохода в 19:00. В Патракеевке паломники разместятся на открытой в прошлом году пилигрим-стоянке.

Следующим днем путешественников ждет экскурсионная программа. Патракеевка издавна считалась центром обучения мореплаванию. С 1841 года здесь были открыты шкиперские курсы, в 1874-м появился Патракеевский мореходный класс для подготовки шкиперов морских судов, в 1876 году — мореходные классы, а в 1902-м они преобразованы в двухгодичную мореходную школу. Узнать, какие уроженцы Патракеевки прославили морскими подвигами свой край, гости смогут, пройдя по аллее капитанов.

11 июня паломники смогут помолиться за Божественной литургией в старинном Успенском храме. Богослужение проведет благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.

Кирпичная церковь построена в 1872–1884 годах при помощи купца И. И. Антуфьева, а также на пожертвования мореплавателей и прихожан. Считалась богатейшим храмом в Архангельской губернии. Представляет собой двусветный одноглавый четверик с полукруглым алтарем, трапезной с двумя приделами в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы и Василия Блаженного и трехъярусной колокольней под каркасным шатром.

В советское время храмы в Патракеевке закрыли. Последнего священника этого некогда большого прихода три раза арестовывали за упорство, с которым он продолжал служить Богу и своим прихожанам. В последний раз его отправили в лагерь в возрасте 67 лет, откуда он уже не вернулся.

В 1990-х в Успенской церкви случился пожар. Здание лишилось кровли, окон и дверей. С 2012 года местные жители возрождают храм, с этого времени в нем вновь появились окна, двери и крыша, церковь увенчана куполом, над которым снова сияет крест. В деревне затеплилась приходская жизнь. Сейчас община собирает средства на восстановление колокольни.

После Литургии в старинном храме состоится крестный ход до Никольского озера, расположенного неподалеку. Также гости смогут послушать концерт победителей онлайн-конкурса исполнителей духовных и патриотических песен среди учреждений культуры Приморского района.

Следующим днем группа вернется на теплоходе в Архангельск.

Записаться в поездку можно по телефону +7(911)658-98-22.

Адрес группы паломнической службы в соцсети: https://vk.com/arh_palomnik. Также можно связаться с «Архангелом» по электронной почте arhpalomnik@yandex.ru или зайти на сайт www.arhpalomnik.ru.

Патракеевка расположена на зимнем берегу Белого моря, на реке Мудьюга (Верховка), в 47 километрах севернее Архангельска. Это старинное поморское село, объединяющее несколько деревень. В одной из них — Верховье — недалеко от святого Никольского озера находился храмовый комплекс: церковь святителя Николая Чудотворца, храм Успения Пресвятой Богородицы и погост, где хоронили священников и щедрых благотворителей.