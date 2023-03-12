В Северодвинске молились за упокой погибших моряков-подводников

Секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов совершил заупокойную литию возле скорбного камня, посвященного морякам подводной лодки «Курск».

Событие прошло в День памяти погибших подводников.

Этот день установлен приказом Главнокомандующего ВМФ РФ от 19 декабря 1995 года в память о трагической гибели 7 апреля 1989 года атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота К-278 «Комсомолец».

АПЛ К-278 была построена в Северодвинске и спущена на воду в августе 1983 года. Лодка имела сверхпрочный титановый корпус, который позволял достигать глубины погружения до 1020 метров, подводное водоизмещение 5700 тонн, скорость хода более 30 узлов (56,6 километров в час). На борту лодки находилось шесть торпедных аппаратов. По своим тактико-техническим характеристикам этот корабль опережал свое время на четверть века.

В августе 1984 года подводная лодка вошла в состав Северного флота ВМФ СССР, а 31 января 1989 года получила наименование «Комсомолец».

АПЛ К-278 служила базой для экспериментов в области глубоких погружений. Наряду с этим подводная лодка интенсивно использовалась для учений флота и несения боевой службы, в частности, участвовала в противолодочном охранении подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) от подводных лодок вероятного противника.

7 апреля 1989 года в Норвежском море при возвращении в базу после завершения дальнего похода на подводной лодке, находившейся в подводном положении, по неустановленной причине возник объемный пожар в одном из отсеков с последующим его выгоранием, что привело к разгерметизации систем сжатого воздуха. В отсеки начал поступать воздух под высоким давлением. Из-за этого резко увеличились площадь и интенсивность пожара. После всплытия АПЛ К-278 экипаж вел борьбу за живучесть корабля в течение шести часов, «заглушил» реактор и принял все меры защиты от развития ядерных процессов. Однако принятые экипажем меры результатов не дали. Вследствие разгерметизации прочного корпуса, поступления забортной воды и затопления кормовых отсеков «Комсомолец» затонул на глубине 1680 метров в 180 километрах юго-западнее острова Медвежий. В воде оказалось около шестидесяти человек. Многие из моряков не смогли дождаться помощи из-за сильного переохлаждения, вызванного длительным пребыванием в ледяной воде.

При катастрофе погибли 42 человека, в том числе командир подводной лодки капитан первого ранга Евгений Ванин. 27 моряков были спасены подошедшей плавбазой рыбопромыслового флота «Алексей Хлобыстов».

33 погибших подводника покоятся на дне Норвежского моря в месте гибели «Комсомольца» и только девять из них похоронены на берегу.

За мужество и героизм все 69 членов экипажа (42 посмертно) были награждены орденами Красного Знамени.